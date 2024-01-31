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О нас пишутВсе отзывы
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31 января 2024Андрей НикандровОгромное спасибо за Вашу работу. Это четвертый нож. 20 лет назад был Бекас. Еще живой, но уже источился. Но откровенно, 95Х18 начальный уровень. А вот два скинера с 110Х13 на кухне работают по сей день. Им примерно по 10 лет. Отличные ножи. Большой и...Отзыв полностью
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20 ноября 2023Андрей ЗиновьевВсем привет!☀ Впервые в жизни оказался случайным победителем конкурса и выиграл нож! Не какой-то нож, а Бекас от АиР!???? В свое время, лет так пятнадцать назад, передо мной стоял выбор, приобрести Бекас или Лису от АиР, я выбрал Лису. Потом еще приобрел:...Отзыв полностью
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16 февраля 2022Андрей Величко
Селигер, береста, алюминий. Ну что ж, идет четвертый год владения ножом. Нож великолепный. Поход за грибами? Да легко. Разделать говяжью заднюю ногу (не охотник, но мясо покупаем парное у знакомых - целиком ногу) - со свистом. При этом...Отзыв полностью
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08 июня 2022Исянаманов Ринет
Восток, кожа, дамаск ZDI-1016
Приобрел нож этой модели /нестандартной комплектации: рукоять - кожа, клинок - дамасская сталь/ и просто доволен.
Во-первых, тщательность исполнения, осматриваю со всех сторон - все без изъянов.
Во-вторых,...Отзыв полностью
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18 сентября 2022Владимир Есин
Здравствуйте.
2 мес. назад, в охот. магазине купил "Кузюк" (сталь 100х13М, карельская берёза). Использую везде, где требуется нож.
Впечатления Самые положительные.
Рукоять очень удобная для любой работы и в любом положении. Рез очень ...Отзыв полностью
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22 декабря 2022Сиков Михаил
Следопыт, карельская береза, 100Х13М:
Здравствуйте, компания Златоуст! Более 10 лет заказал у Вас нож следопыт, рукоять кар.береза сталь 100х13м. Сделан нож идеально ,симметрично я в восторге от такого ножа! Он везде со мной и на...Отзыв полностью
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29 января 2023Кудайбердиев Ырысбек
Сапсан, граб, Elmax, stonewash, втулка алюминий:
Получил свой заказ - нож "Сапсан". Спасибо компании АиР из Златоуста за такой прекрасный нож. Всё сделано качественно и в срок, как и было обещано. Вы настоящие мастера своего дела. Нож...Отзыв полностью
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23 марта 2023Палыч
Финка Лаппи, стабилизированная карельская береза, латунь, 95Х18.
Опыт использования 4 года, охота и рыбалка.
Сталь 95X18. Больстер латунный. Рукоять карельская береза с пропиткой.
Универсальный легкий нож для тех, кто умеет пользоваться...Отзыв полностью
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04 апреля 2023Сизяков Евгений
Пескарь береста, алюминий, ZDI-1016, Овощной, текстолит, ZDI-1016
Добрый вечер, нож по заказу 10592 + отдельный заказ на Пескаря получил, огромное вам спасибо, выглядят супер, визуально отличное качество, огромная благодарность вашим...Отзыв полностью
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02 апреля 2023Сергей В.
Штрафбат, кожа.
Клинок "Штрафбат" взял на выставке "Клинок" 1 апреля 2023г. на стенде "АиР".
Великолепный нож. Сидит в руке, как влитой (наборная кожаная рукоять). Бритвенная заточка (сталь 98Х18).
Дома чуть прикоснулся к лезвию - сразу ...Отзыв полностью
Интернет-магазин АиР в Челябинске
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